NO OCULTAN SU SIMPATÍA POR GARCÍA MONTERO Y GABILONDO

Ana Belén y Victor Manuel han visitado 'laSexta Noche', donde han opinado sobre la actualidad política. Ana Belén no ha ocultado su simpatía por "Luis García Montero y Ángel Gabilondo, porque tienen mucho que ver con lo que añoro de la política". Desde su punto de vista, "la gente ha querido encontrar respuestas más fáciles y directas, a mí me gusta un discurso más elaborado". Víctor Manuel se ha mostrado extrañado de que "los partidos no se dieran cuenta de la llegada de Podemos", y ha asegurado que "nunca ha habido tanta gente tan buena que nos haga tener el corazón dividido".