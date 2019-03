Toni Cantó: "Creo que Rosa Díez no tendría que ser la candidata de UPyD"

TONI CANTÓ, EN 'LASEXTA NOCHE'

El diputado de UPyD, Toni Cantó, no cree que Rosa Díez deba ser la candidata de UPyD a las elecciones generales. "En mi partido tiene que haber un cambio, la dirección no está haciendo bien las cosas". Para Toni Cantó, los andaluces han hablado en las urnas y le han dicho al partido que es necesario un cambio en profundidad, un cambio de liderazgo. "No hemos sido capaces de pactar con aquellos que se parecen tanto a nosotros". Cantó considera que la actual dirección de UPyD es incapaz de hacer autocrítica.