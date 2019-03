Susana Díaz: "En el PSOE mandan los militantes. En Podemos no se sabe quién"

CREE QUE PABLO IGLESIAS MANDA, "Y MUCHO"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dejado claro en 'laSexta Noche' que, en el PSOE, "los que mandan son los militantes". "En Podemos no se sabe quién. Parece que Pablo Iglesias manda, y mucho", ha señalado. Por otro lado, Díaz cree que las primarias del PSOE "no pueden ser una competición de perdedores", por lo que no pueden ser "consecuencia de un mal resultado en las elecciones municipales".