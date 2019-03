Ramón Jáuregui, PSOE: "Moderación salarial sólo para los directivos de la banca"

RONDA RÁPIDA DE PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS

Los candidatos de los partidos mayoritarios a las europeas se someten a una ronda rápida de preguntas. Pilar del Castillo, del PP, afirma que su partido no se plantea más recortes y considera que la moderación salarial es una cuestión de negociación entre empresas y los trabajadores. Ramón Jáuregui, del PSOE, defiende la moderación salarial "sólo para los directivos de la banca, no para los trabajadores", y no cree que Merkel sea un ejemplo de liderazgo en Europa. Paloma López, de IU, defiende que para salir de la crisis "tenemos que crecer en salarios" y sostiene que la vivienda no puede ser un elemento especulativo. Maite Pagazaurtundua, de UPyD, ve necesario hacer más recortes en instituciones supérfluas y no en política social.