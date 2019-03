Pedrerol: "Casillas no fue un portero de garantías para el Madrid los dos últimos años"

ASEGURA QUE NO ES MADRIDISTA, NI DE NINGÚN EQUIPO

Josep Pedrerol considera que el Real Madrid necesita un portero de garantías, competitivo, "y Casillas no lo era". Pedrerol sostiene que "Casillas no fue un gran capitán", aunque reconoce que fue un "fantástico" futbolista. "Los mitos no tienen que jugar necesariamente al fútbol". El periodista insiste en que no tiene ningún equipo y se define como "imparcial".