Pablo Iglesias: "Preferimos seguir trabajando con nuestra gente que ir a la recepción del rey"

COMUNICA A ZARZUELA QUE NO ASISTIRÁ A ACTOS OFICIALES DEL 12 OCTUBRE

El líder de Podemos ha confirmado su no asistencia a los actos del 12 de octubre y ha precisado que que la invitación de Zarzuela le llegó a un correo "no adecuado" y que su deseo era regalar al rey la serie de televisión 'The Wire' y "no le daba tiempo" a comprarla. Pablo Iglesias comentado además que no le parece "urgentísimo" pero si "importante" que el Jefe del Estado lo elijan los ciudadanos democráticamente y ha opinado que el rey es "una figura simbólica que no está para hacer política" y que si Felipe VI se presentara a unas elecciones "a lo mejor las ganaba".