Mónica Oltra: "Rajoy está demasiado cómodo y se está fumando demasiados puros a costa de todos nosotros"

CRITICA SU AUSENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA MOCIÓN DE CENSURA

"Se ve que Rajoy está por encima del bien y del mal, no se ha enterado de que no tiene mayoría absoluta", afirma Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, que critica duramente que el presidente del Gobierno no vaya a estar presente en el Congreso durante la presentación de la moción de censura. "Es una falta de respeto".