José María Sanz Beltrán, más conocido por su nombre artístico Loquillo, ha citado a Iñaki López frente al cuadro del 'Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga' en el Museo del Prado y ha explicado el motivo: "Cuando vengo al Prado me paso una hora viéndolo. Me impresionó desde la primera vez. Me recuerda a mi padre y a toda la gente que ha defendido la democracia, la Constitución, los valores de sumar y no restar. Me hierve y me hiela la sangre a la vez, es muy grande", ha expresado el cantante de rock and roll.

Así, Loquillo ha señalado que el cuadro "tiene mucho de la España actual e indica algo muy importante: el sentido de la memoria". "Cuando no se defiende la libertad, se está muy cerca de perderla. Y los enemigos de la democracia, la libertad y el oscurantismo, son muchos, sobre todo, esos fantasmas del siglo XX que vuelven a sobrevolar sobre nosotros", ha manifestado el cantante.

"Debemos ser conscientes de nuestro pasado, de aquellos que lo dieron todo. Si no defiendes la libertad, alguien vendrá a quitártela", ha alertado Loquillo, criticando, además, a la clase política: "Lo que tenemos es una sobreactuación y sobredimensión de una clase política que no está a la altura de las circunstancias y que piensa más en ellos mismos que en el beneficio del pueblo español y nos ha llevado a una repetición electoral, a una falta de responsabilidad y, sobre todo, ha dejado la puerta abierta a que los fantasmas del siglo XX vuelvan y encuentren lugares donde colarse", ha criticado.

"En España, si tú te haces una foto con Albert Rivera eres un facha y si te la haces con Teresa o Kichi eres un comunista"

Sin embargo, ha afirmado que respeta a todos los representantes políticos que van a sus conciertos. "Cuando entran a un camerino, los trato como representantes de la ciudadanía que son. En nuestro país, si tú te haces una foto con Albert Rivera eres un facha y si te la haces con Teresa o Kichi eres un comunista y con eso se juega", ha criticado, añadiendo que a él le han llegado "a amenazar con quemar la sede del club de fans de Loquillo".

"Sería un cínico si no estuviera enfadado con el mundo, viendo el mundo que vamos a dejar"

Acto seguido, Iñaki López le ha recordado que el cantante afirmó que hace discos porque está "enfadado con el mundo", a lo que Loquillo le ha respondido: "Sería un cínico si no estuviera enfadado con el mundo, viendo lo que hay, el mundo que vamos a dejar y no quiero hacerme el hippie, pero vamos a tener muy claro que la conciencia ecológica tiene que existir ya en todos". "Esto es muy serio, no es una flipada de cuatro excursionistas. Tenemos que darnos cuenta de la suerte que hemos tenido de vivir la etapa de la democracia más importante de la historia en paz", ha manifestado.