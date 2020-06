Pilar Ramos, vicepresidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), habla emocionada del “caos” que se vivió en las residencias a finales de marzo y a principios de abril, jornadas en las que revela haber llevado los equipos de protección durante 15 horas.

“Cuando escuchas a un familiar hablar y tú estabas luchando para que alguien no se muriera o estabas intentando que hicieran pruebas porque no sabías dónde estaba el bicho. Nosotros lo veíamos en el momento caliente del día, luchando para que no murieran”, cuenta Pilar.

“¿Por qué tanto dolor?”, se pregunta emocionada. Cree que “nadie tiene la sensación de haber hecho bien las cosas”, sino de “haber hecho todo lo que han podido”. “¿Que habrá cosas que hemos hecho mal? Seguro. ¿Qué no estábamos preparados para esto? Te lo digo”, añade.

Recuerda cómo fueron esas primeras tomas de contacto con los equipos de protección individual (EPIs), defendiendo que todos los esfuerzos se hicieron por un único objetivo: “Salvar vidas”.