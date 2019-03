Íñigo Errejón: "Monedero no es un lastre para Podemos"

ÍÑIGO ERREJÓN, SOBRE LOS TRABAJOS DE MONEDERO

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, no considera que Juan Carlos Monedero sea un lastre para la formación. Errejón insiste en que todos los cargos públicos de Podemos han sido ejemplares con el dinero de los ciudadanos. Errejón recuerda que Monedero "tiene un salario de profesor y hace consultoria", y apunta que no cobra nada de Podemos al no ocupar ningún cargo público en la formación.