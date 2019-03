Elena Anaya: "El Goya lo tenía en el baño, mi madre lo puso en el salón"

La actriz Elena Anaya visita el plató de 'laSexta Noche'. La actriz confiesa que se quedó dormida en el estreno de su primera película 'África'. "Estaba rodando por la noche, y esa semana además me quedé sin piso. Estuve tres noches sin dormir, llegué al estreno y me desmayé".

Ganó el Goya a 'Mejor Actriz' en el año 2011 por su papel en 'La piel que habito' de Almodóvar. "El primer sitio en el que coloqué el Goya fue en el baño. Ahora está en el salón, mi madre me dijo: niña ponlo donde se vea bien".

Elena Anaya considera "un milagro" poder hacer cine en España, "las cosas no están fáciles para casi nadie". Cree que la película 'Todos están muertos' de Beatriz Sanchís es "una luz al final del túnel" y "el sueño cumplido de muchos". Confiesa que su profesión le hace profundamente feliz, "me aporta y me enseña mucho como persona".

Los madrugones y el frío en los rodajes son lo peor de la profesión para la actriz. "La popularidad es un precio muy alto que hay que pagar por dedicarse a esta profesión en España. Vivo en el centro de Madrid, tengo una bicicleta... Estoy muy agradecida por el respeto y el cariño de la sociedad".