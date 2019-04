Cristina Pardo: "A día de hoy puedo contar que le mandé una carta a la cárcel a Ignacio González y él me respondió"

FUE AL POCO DE QUE ENTRARA EN SOTO DEL REAL

Vuelve Malas Compañías y para dar algunos detalles sobre el programa Cristina Pardo ha estado en laSexta Noche, donde ha desvelado que le mandó una carta a Ignacio González cuando él estaba en la cárcel. El expresidente madrileño le contestó explicando su día a día entre rejas. No obstante, a un cuestionario posterior que le mandó Pardo ya nunca respondió: "No he vuelto a hablar con él; entiendo que estará preparando su defensa".