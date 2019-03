Arrimadas: "En el siglo XXI las mujeres vamos a liderar lo que nos propongamos y más"

HABLA SOBRE LA POLÉMICA IMAGEN DE ELLA

Inés Arrimadas ha hablado en laSexta Noche sobre la polémica generada en torno a una imagen suya en una entrevista en la que no se le ve la cabeza. Según ha dicho, prefiere que le saquen con cabeza. Preguntada por la falta de igualdad en el ámbito político, la líder de Ciudadanos en Cataluña ha dicho que "falta mucho para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres y la política no está al margen de ello". No obstante, a continuación, ha añadido que quiere "seguir trabajando" para demostrar "que en el siglo XXI las mujeres van a liderar lo que se propongan y más".