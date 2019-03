Albert Rivera: "En verano decidiré si me presento a las generales o a las autonómicas"

NO DESVELA SUS PLANES ELECTORALES

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha querido desvelar en 'laSexta Noche' si optará por encabezar la candidatura de su partido a las elecciones generales o se presentará de nuevo a las elecciones catalanas: "No me voy por los cerros de Úbeda, decidiré en verano si me presento a las generales o las autonómicas". Sobre el 'vacío' del resto de partidos, ha dejado claro que prefiere "ofrecer proyecto y propuestas, que insultar o navajear". "Este país necesita ilusión, esperanza y muchas ganas de cambiar las cosas", ha finalizado.