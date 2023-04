José María Camarero afirmó en laSexta Xplica que "el problema del alquiler ocurre en toda España, en mayor o menor medida". "Y las causas, si saben y se conocen, ¿por qué no se actúa contra ellas?", se preguntó, tras lo que destacó que "en Madrid, los alquileres turísticos tienen una serie de condiciones legales que en la mayor parte de las casas no cumplen y no se hace nada".

"¿Por qué? La mayor parte de los pisos turísticos de Madrid no cumplen las condiciones que el Ayuntamiento había establecido, como tener acceso directo a la calle. Y si no se cumple, que se actúe", manifestó, a lo que Antonio Maestre le respondió que "no se cumple porque más de el 50% de la vivienda de Madrid pertenece a grandes tenedores, porque el sistema está destinado a favorecer a los grandes patrimonios".

En ese momento, Camarero subrayó que "hay muchos pisos vacíos que se podrían sacar en alquiler", y que "los gobiernos pueden tomar decisiones para que esas casas salgan al alquiler". "No sé si la solución ideal es poner un tope a los precios, porque ya hemos visto ejemplos, como Berlín, donde se ha intentado hacer y eso, en parte, ha provocado otros problemas, pero sí se pueden establecer precios de referencia y el que se pasa, está más penalizado fiscalmente", concluyó.