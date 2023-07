Antonio Maestre habló en laSexta Xplica de los pactos alcanzados entre PP y Vox y señaló que "a veces nos olvidamos de qué es el PP". "No es que Vox le haya metido esos ítems al Partido Popular, porque el PP cuando no existía Vox, había gente que decía que los gitanos rumanos son una plaga, y que aquí no cabemos todos", destacó el periodista.

Así, Maestre indicó que "esto lo decía Xavier García Albiol, que es el único alcalde importante que tiene su partido en Cataluña". "Él decía que los gitanos rumanos son una plaga, y lo hacía en 2010, cuando Vox no existía", expresó el periodista, quien afirmó que "lo que es Vox ahora lo ha tenido el PP dentro", y recordó que "Alicia Sánchez-Camacho dijo que 'No cabemos todos'".