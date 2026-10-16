"Ha superado todos los límites": la entrevista por la que la Fiscalía pidió dos años de cárcel para Vito Quiles por denigrar a una mujer con discapacidad intelectual

En 2024, el agitador ultra entrevistó para el canal de YouTube de Javier Negre a Violeta, una mujer con una discapacidad del 75%, tratando de ridiculizarla en el marco de una manifestación contra Ayuso por los 'protocolos de la vergüenza'.

El canal de YouTube "Estado de Alarma", creado por Javier Negre durante la pandemia de Covid-19, se presentó como un medio para destapar la verdad y apoyar a la derecha. Negre se convirtió en un crítico feroz del Gobierno de Pedro Sánchez, responsabilizándolo de la crisis sanitaria y difundiendo desinformación. En 2024, Vito Quiles, colaborador del canal, intentó ridiculizar a Violeta, una manifestante con discapacidad, durante una protesta contra Isabel Díaz Ayuso. Este acto generó indignación, y en 2026, la Fiscalía solicitó prisión para Quiles y Negre por delitos de odio y contra la integridad moral.

Presentándose como un superhéroe que llega para destapar toda la verdad y salvar a la derecha. Así nació en plena pandemia del Covid-19 Estado de Alarma, el canal de YouTube de Javier Negre.

Durante sus primeros meses, Negre se convirtió en uno de los personajes públicos más hostiles hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, responsabilizándole directamente de las consecuencias de la crisis sanitaria y promoviendo infinidad de bulos y desinformación.

Pero el canal de Negre no solo nació esparciendo bulos. También intentó ridiculizar y deshumanizar hasta la extenuación a todo aquel que no comulgase con sus ideas de extrema derecha.

En 2024, miles de personas se concentraron frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova para pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los denominados 'protocolos de la vergüenza' en las residencias de mayores durante la pandemia. Entre los manifestantes estaba Violeta, una mujer con una discapacidad del 75% a la que el agitador ultra Vito Quiles, que ya trabajaba para el canal de Negre, trató de ridiculizar para desautorizar la protesta contra Ayuso.

Durante la entrevista, Quiles preguntó y repreguntó a Violeta por cuestiones que no sabía contestar, ante lo que ella dudó y titubeó. El resultado fue un vídeo difundido por el propio agitador ultra en sus redes sociales con miles de interacciones de sus seguidores burlándose de Violeta.

"Violeta es una compañera excepcional", asegura Marina Mata, representante de la asociación 'Libres y Combativas'. "Se acercó este pseudo periodista, este fascista de manual, como es Vito Quiles, y cuando vio a Violeta, que es una compañera que tiene un porcentaje de 75% de diversidad funcional, lo que hizo fue acercarse a ella para tratar de burlarse y de hecho, durante toda la entrevista, mantiene un tono jocoso, un tono de burla, un tono de denigración enorme", relata sobre la entrevista de Quiles.

Esta grabación provocó una enorme indignación a Mata: "No puedes denigrar como hicieron con Violeta, absolutamente nadie, tenga el grado de discapacidad que tenga". "Se han cruzado todas las líneas rojas contra la dignidad de las personas. No tienen ningún tipo de límite y están dispuestos a todo con tal de seguir esparciendo su discurso de odio", añade.

El 23 de abril de 2026, la Fiscalía pidió dos años de prisión para Vito Quiles y un año y medio para su jefe, Javier Negre, por delitos de odio y contra la integridad moral en la denigrante entrevista a Violeta.

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