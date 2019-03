Martes, 21 de octubre. El jefe de los jueces confiesa que la Ley está hecha para el “robagallinas”. A pesar de las dificultades, ese mismo martes, la justicia actúa. Lo hace porque, supuestamente, Acebes usó dinero de la caja B del PP para financiar medios afines.

También ese día Anticorrupción anuncia que investigará pagos a Rato durante su etapa en Bankia. Y un juez de Liechtenstein pide información sobre la fortuna de Pujol. Quiere investigarlo por blanqueo.

Miércoles 22 de octubre. Rato pone su fianza de tres millones de euros. Otro juez imputa a once personas del entorno de Jordi Pujol Junior.

Es el día en que, acosado por las sospechas de corrupción, Juan Cotino deja su escaño en las Cortes Valencianas. Su sustituto no le va a la zaga



Jueves 23 de octubre. Oleguer, hijo del expresident Pujol, se despierta con la Policía en casa. También el jueves, entra en prisión el exalcalde de Jerez. Y a otro ex, el de Toledo, lo imputan. Mal día para el PP también en Almería.

Viernes 24 de octubre. Nuevo golpe para los populares. A Bárcenas le ha encontrado una nueva cuenta, esta vez en las Bermudas. Todo el mismo día en que el Banco de España encuentra una nueva sorpresa.



Sábado 25 y domingo 26 de octubre. El fin de semana, las noticias sobre corrupción aflojan y el presidente del Gobierno le quita importancia. Pero la semana va a arrancar a lo grande



Lunes 27 de octubre. El Mundo, en portada, acusa al alcalde de Barcelona de tener cuentas millonarias en paraísos fiscales. Trias lo niega tajantemente. Pero lo más gordo está por llegar. La operación Púnica coincide además con un clásico: nuevas conversaciones entre la alcaldesa de Alicante y su constructor favorito.

Además, la ex mujer del exalcalde de Marbella entra en prisión por el caso Malaya



Martes 28 de octubre. La semana fantástica sigue el martes. Acebes declara en la Audiencia Nacional por la caja B del PP. Casi al mismo tiempo Calatrava intenta explicarle a otro juez algo difícilmente comprensible mientras el ministro de Economía echa cuentas sobre los excesos de los gestores de las cajas rescatadas.

El mismo Rajoy que tres días antes quitaba hierro al asunto, cambia radicalmente de estrategia y pide perdón.

Miércoles 29 de octubre. El día empieza con batalla en el Congreso. El presidente sigue dispuesto a disculparse. A disculparse, pero nada más. El día también trae una historia de amistades peligrosas, la de Aznar con Gadafi.



Jueves 30 de octubre. Día de caídos en desgracia: la Junta retira la medalla de Andalucía a Isabel Pantoja y la Universidad de Alicante le quita el doctorado honoris causa a Rodrigo Rato.



Los detenidos de la operación Púnica siguen pasando ante el juez. Alguno como el alcalde de Parla sale bajo fianza y a otros como el de Collado Villalba, les dan un caluroso recibimiento en sus municipios con gritos de "chorizo".