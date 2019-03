Los partidos dijeron una cosa, pero hicieron la contraria, ¿en qué mintió cada uno de ellos?

¿AHORA QUIÉN SE LOS CREE?

Iglesias tenía aversión por una pieza de mobiliario en concreto, no le gustaban los sillones, pero acabó pidiendo uno. Rajoy dijo que no caería en contradicciones, pero no tardó mucho en hacerlo. Rivera asegó que no haría un pacto de Gobierno con PP y PSOE, pero el tiempo ha dicho lo contrario. Sánchez, por su parte, afirmaba que Ciudadanos era el nuevo PP.