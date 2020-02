laSexta Columna se infiltra en uno de los pocos viajes trashumantes que siguen existiendo a día de hoy. Empezaron en los Picos de Europa y ahora están en la Sierra de Guadarrama. El sonido de los cencerros acompaña al programa en la entrevista a Jesús Garzón, el pastor del ganado y presidente de 'Trashumancia y Naturaleza'.

A sus ovejas nada les falta. "Cada día recorremos unos 20-30 kilómetros. Pasamos unos dos o tres pueblos, y en todas partes, incluso la gente de los talleres de coches, salen a hacer fotos, entusiasmados", cuenta Jesús, orgulloso de la historia de la trashumancia en españa: "Hemos recorrido en estos 27 años 100.000 kilómetros con medio millón de vacas, ovejas, yeguas, cabas. Los problemas han sido mínimos, hemos tenido un gran recibimiento por parte de los pueblos y ciudades".

La red de caminos ganaderos de España tiene 125.000 kilómetros, pero gran parte de ella ha sido ocupada por carreteras o por fincas privadas. "El mayor problema es el acceso al agua, porque los abrevaderos antiguos, los pozos, han sido ocupados por los propietarios colindantes que no han respetado la anchura de las cañadas, que es donde estaban los abrevaderos", denuncia el pastor.

La ganadería trashumante tiene ventajas que la ONU ha reconocido: los animales se alimentan mejor que en una granja, no generan purines contaminantes, ayudan a prevenir incendios y contribuyen en la lucha por la emergencia climática. La ganadería extensiva es la opción más sostenible.

Sin embargo, se muere. Los ganaderos lamentan que no haya más chavales como Miquel Montoro. Este joven mallorquín es la sensación de internet. En los vídeos que sube a Youtube reivindica el medio rural, pero no hay muchos como él. Sin relevo generacional, el campo y el pastoreo no pueden sobrevivir.

"Una de las prioridades de la trashumancia es el relevo generacional. Que los jóvenes vean que es una oportunidad de empleo con futuro porque hay una enorme cantidad de recursos naturales que hay que aprovechar, y además contribuye a los grandes problemas actuales: el despoblamiento de la españa vaciada el cambio climático, la erosión, la pérdida de biodiversidad, explica Jesús, que concluye: "Todo eso se puede corregir de una forma sencilla y económica con la trashumancia".