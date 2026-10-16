Milei, el 'padrino' de Javier Negre en Latinoamérica: "Le permitían deambular por el Congreso sin un medio que le respaldara"

Tras la victoria del líder ultraliberal en 2023, el director de 'EDA TV' se convirtió en uno de los periodistas de cabecera del Gobierno argentino, reemplazando a algunos de los medios mayoritarios del país en las ruedas de prensa en la Casa Blanca.

Javier Negre, conocido por su canal de YouTube 'EDA TV', se convirtió en un referente de la derecha y ultraderecha española durante la pandemia. Posteriormente, buscó expandirse a América, comenzando por Argentina, donde Javier Milei, un ultraliberal, llegó al poder en 2023. Negre, guiado por una "energía interior", fue bien recibido en Argentina, logrando preguntar en ruedas de prensa en la Casa Rosada, incluso por encima de medios locales. Adquirió parte de 'La Derecha Diario', un medio cercano a Milei. Antonio Maestre de laSexta señala que Negre se posicionó donde la ultraderecha necesitaba sustituir a los medios tradicionales.

Javier Negre se convirtió en la pandemia en uno de los agitadores de referencia de la derecha y a ultraderecha española con su canal de YouTube 'EDA TV'. Sin embargo, unos años más tarde trató de ir más allá de nuestras fronteras y cruzó el Atlántico para intentar convertirse en la referencia de la extrema derecha en el continente americano.

Comenzó por Argentina, donde en 2023 el ultraliberal Javier Milei llegó al poder tras imponerse al candidato del peronismo, Sergio Massa. "Yo creo mucho en las fuerzas del cielo, y dije: '¿A qué país me voy para expandirme?' Llegué a Argentina por una energía interior, por esas fuerzas del cielo, por esa creencia en Dios... y, de repente, todo me salió bien", dijo Negre sobre su desembarco en el país sudamericano.

Desde el primer día, tanto el propio Javier Milei como el portavoz de su Gobierno, Manuel Adorni, permitieron a Negre preguntar en las ruedas de prensa en la Casa Rosada. Lo hizo, incluso, quitando el turno de pregunta a algunos de los medios con más audiencia de Argentina.

Marcela Pagano fue elegida diputada por el partido de Milei, La Libertad Avanza, formación que abandonó por discrepancias con el presidente. Ahora, asegura que sintió estupefacción al ver cómo el líder libertario mimó a Negre a su llegada a Argentina.

"Para entrar al Congreso, tienes que tener una acreditación. Este gobierno particularmente tomó la decisión de restringir aún más esas credenciales de prensa que se le entregan a medios, y ya eso me llamó un poco la atención. ¿Qué hacía ese personaje ahí deambulando sin un medio que lo respaldara, cuando este gobierno particularmente se volvió muy selectivo a la hora de la acreditación de los periodistas que ingresaban y circulaban por instituciones?", cuestiona en laSexta Columna.

A los pocos días de estar en Buenos Aires, Negre ya campaba a sus anchas por los edificios gubernamentales de Argentina, teniendo acceso directo a las principales figuras políticas. De hecho, se hizo con la mitad de 'La Derecha Diario', un medio digital muy cercano a Milei, que tiene entre sus fundadores a Juan Doe y Ezequiel Acuña, integrantes del Gabinete del presidente argentino.

"La Derecha Diario aquí en Argentina cobró especial relevancia a partir de la campaña de Milei... era un medio de comunicación que prácticamente en la campaña de 2023 se dedicó a embanderarse a favor de Javier Milei"", explica Pagano.

Algo que, para Antonio Maestre, no es casualidad. "Negre ha estado en aquellos lugares donde la ultraderecha necesitaba sustituir a los medios de comunicación tradicionales por gente como Javier Negre y Javier Negre cobraba bien de ellos", afirma el periodista de laSexta.

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