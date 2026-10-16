"Es una mezcla perfecta de provocación y chulería": las ocasiones en las que Vito Quiles trató de huir de la Justicia

En julio de 2026, la Policía Nacional acudió a la sede del canal de Javier Negre para detener a Quiles por un delito de injurias y calumnias contra un funcionario del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, los agentes no pudieron localizarle.

Vito Quiles ha enfrentado diversos problemas legales, destacando su reciente detención por la Policía Nacional en la sede de EDA TV, tras no ser encontrado en su domicilio. La orden de detención respondía a un delito de injurias y calumnias contra un funcionario del Ministerio de Trabajo y asesor de Yolanda Díaz, al que Quiles acusó falsamente de haber estado en prisión. Aunque Quiles negó la acusación en redes, la jueza emitió una orden de busca y captura. Además, Quiles enfrenta cuatro procesos judiciales más, incluyendo revelación de secretos, acoso, estafa y más injurias. Rodrigo Terrasa de 'El Mundo' describe su actitud como provocativa y desafiante.

Vito Quiles ha tenido numerosos problemas con la Justicia. El pasado 1 de julio, la Policía Nacional acudió a detenerle a la sede de EDA TV, el canal de Javier Negre, ante la imposibilidad de encontrarle en su domicilio.

Se trataba de una orden de detención por un delito de injurias y calumnias contra un funcionario del Ministerio de Trabajo y asesor de Yolanda Díaz, sobre el que Quiles aseguró falsamente a través de sus redes sociales que había estado en prisión y que había salido por la intervención directa de la vicepresidenta.

En sus redes sociales, Quiles lo negaba asegurando que "no tiene ni pies ni cabeza" que hubiese una orden de detención "a partir de una publicación que yo hice del entorno de Yolanda Díaz.

La jueza dictó la orden de busca y captura después de que el agitador ultra no pudiese ser localizado por los agentes. De nuevo, en sus redes, Quiles se burló de la situación: "Yo he estado en casa de mi abogado, que tenía piscina, he estado en casa de amigos, y desde luego que he intentado que de alguna forma no se me detenga cuando sinceramente me parecía injustificable esa detención".

Para Rodrigo Terrasam periodista de 'El Mundo', se trata de "una mezcla perfecta de provocación, de chulería y de presentarse constantemente como alguien que va contra el sistema, incluso como una víctima del sistema". "Es una ecuación perfecta para su fórmula", añade.

Además de esta causa, Quiles está envuelto en cuatro procedimientos judiciales. Uno por un delito de revelación de secretos y acoso contra Beatriz Corredor, presidenta de Redeia; otro por mofarse de Violeta, una mujer con una discapacidad del 75%, en una manifestación contra Ayuso; un tercero por estafa al colarse en los trenes de Renfe y, por último, un delito de injurias y calumnias efectuadas contra el secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez.

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