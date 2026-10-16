Maestre, sobre el papel del PP en el auge de Negre y Quiles: "Los necesitan, les hacen el trabajo sucio"

El periodista y colaborador de laSexta explica que, en buena medida, el salto a la fama de los dos agitadores de extrema derecha está promocionado por Génova. De hecho, varias administraciones del PP han dado dinero público a su canal.

Desde la pandemia del Covid-19, agitadores de extrema derecha como Javier Negre, Vito Quiles y Alvise Pérez han aumentado su influencia en el panorama político español, generando polarización en el debate público. El Partido Popular (PP) ha jugado un papel crucial en su auge, otorgando contratos a 'EDA TV', el canal de Negre, desde administraciones como el Ayuntamiento de Alcobendas y la Xunta de Galicia. La relación entre el PP y estos agitadores es evidente, con Negre frecuentemente relacionado con líderes del partido y Quiles participando en actos políticos. Antonio Maestre señala que tanto el PP como Vox utilizan a estos individuos para hostigar a sus adversarios políticos y dificultarles la vida pública.

Desde la pandemia del Covid-19, los agitadores de extrema derecha han ganado un enorme peso en el panorama político español. Personajes como Javier Negre, Vito Quiles o Alvise Pérez, sin tener grandes audiencias ni representación, han logrado generar una polarización en el debate público de la que han tratado de beneficiarse políticamente Partido Popular y Vox.

Pero si alguien ha jugado un papel crucial en el auge de la popularidad de estos agitadores es el PP. El Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) dio 75.000 euros en contratos troceados de menos de 15.000 a 'EDA TV', el canal de Negre. Del mismo modo, ha recibido dinero público procedentes de otras muchas administraciones del PP, como el Ayuntamiento de Calviá (Mallorca) o la Xunta de Galicia, que firmó con esta plataforma tres contratos en un mes en la última etapa de Alberto Núñez Feijóo como presidente, cuando ya era líder nacional del PP.

Pero el vínculo entre los 'populares' y estos agitadores no queda ahí. En los últimos años ha sido normal ver a Negre codeándose con los líderes del PP. Además, Vito Quiles partició en el acto de cierre de campaña de las últimas elecciones autonómicas en Aragón.

Al respecto, Antonio Maestre asegura que "tanto el PP como Vox necesitan a gente como Vito Quiles, como Alvise, como Ndongo, porque al final acabo de les hacer una especie de trabajo sucio de pseudoescuadrista, porque lo que consiguen es perseguir y hostigar a sus adversarios políticos y hacerles más difícil la vida pública".

"Es una doble vía de política por ayudarse de estos medios. Primero, se evitan de ellos les generen ese daño, y luego les proporcionan ese daño a su adversario político", zanja Maestre.

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