La evolución de Alvise Pérez: de asesor de Toni Cantó en Ciudadanos a líder de las conspiraciones de la ultraderecha

El agitador ultra abandonó Ciudadanos tras el fracaso del partido naranja en 2019 y aprovechó la pandemia y sus vínculos con Javier Negre para hacerse viral gracias a la difusión de bulos sobre la pandemia.

Luis Pérez, conocido como Alvise, ha emergido como un destacado líder de la ultraderecha en España, consolidando su influencia en las elecciones europeas de 2024 con su partido, Se Acabó la Fiesta, que logró tres eurodiputados. Su carrera política inició en Ciudadanos, trabajando como asesor de prensa de Toni Cantó, pero pronto se inclinó hacia la derecha. Durante la pandemia del Covid-19, aprovechó el contexto para difundir bulos, como el que involucraba a Salvador Illa, lo que le valió problemas legales. Alvise utilizó su canal de Telegram, con medio millón de seguidores, para promover protestas y lanzar su candidatura a las elecciones europeas.

Luis Pérez, conocido como Alvise, ha sido uno de los líderes más populares de la ultraderecha en España en los últimos años. Un auge que llegó a capitalizar en las elecciones europeas de 2024, en las que su partido, Se Acabó la Fiesta, obtuvo tres eurodiputados. Pero, ¿de dónde viene Alvise Pérez?

Su carrera política comenzó en Ciudadanos, donde trabajó en el departamento de comunicación y ejerció de asesor de prensa de Toni Cantó. "Alvise en un principio era un asesor de prensa, jefe de prensa de Toni Cantó en Ciudadanos. Era uno de estos centristas que hubo durante muchísimo tiempo", explica el periodista Antonio Maestre.

Sin embargo, no tardó en pegar un volantazo a la derecha: "Se dio cuenta de que aquello no iba a ningún sitio y encontró un perfil intentó hacerla a través de los medios de comunicación digitales".

En ese momento llegó el Covid-19 y el confinamiento, y la extrema derecha se reorganizó en un contexto que le permitió esparcir sus bulos con más facilidad que nunca. "La pandemia generó una especie de delirio colectivo a mucha gente. Mucha gente aprovechó ese momento y ese pico de consumo para envenenar a quienes eran más sensibles a ese discurso mediante los bulos, la difamación y las calumnias", expone Maestre.

En ese contexto, Alvise difundió el bulo de que Salvador Illa había tenido Covid y lo había ocultado para poder acudir a un debate de cara a las elecciones catalanas de 2021. Sin embargo, el hospital al que mencionó Alvise negó haber hecho un test al ahora president de la Generalitat. Cinco años más tarde, la causa sigue abierta en el Tribunal Supremo.

Alvise también fue condenado a pagar 5.000 euros a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena por asegurar que tenía una ambulancia con un respirador propio en su chalet.

"Empezó a realizar estas estrategias de hostigamiento hacia aquellos que consideraba sus adversarios políticos, radicalizándose cada vez más y dedicándose a difundir información falsa sobre políticos de izquierdas, periodistas de izquierdas, hostigándoles publicando fotografías en su vida privada, que las cuales tiene bastantes demandas", asevera Maestre al respecto.

Unos bulos que difundía a través de su canal en la red social Telegram, donde llegó a tener medio millón de seguidores. En 2023, ese mismo canal fue utilizado por Alvise para promover las protestas en Ferraz por la Ley de Amnistía y le ayudó a lanzar su candidatura a las elecciones europeas de 2024.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Fachalandia: cara al troll' en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.