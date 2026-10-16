Contratos troceados para evitar el control de los tribunales: así dio el Ayuntamiento de Alcobendas (PP) 75.000 euros en subvenciones al canal de Javier Negre

El consistorio de esta localidad madrileña pagó 75.000 euros a 'EDA TV'. Lo hizo en contratos que no superaban los 14.975 euros para evitar los controles de los tribunales y no tener que someter las adjudicaciones a concurso.

En el ámbito de la extrema derecha, es común criticar la gestión del dinero público, como lo hace Alvise Pérez al instar a los españoles a evadir impuestos. Sin embargo, algunas subvenciones no son cuestionadas, como las que el Ayuntamiento de Alcobendas, bajo el Partido Popular, otorgó al canal de Javier Negre, EDA TV. Estos contratos, que suman 75.000 euros, fueron fraccionados para eludir controles legales. Según el portavoz del PSOE, Ángel Sanguino, las noticias de EDA TV reflejan propaganda institucional, omitiendo voces críticas. Aunque el PSOE exige explicaciones, el Ayuntamiento se niega, aunque recientemente canceló un contrato con el canal por "incidencias procedimentales".

En el mundo de la extrema derecha es habitual el mantra de que el dinero público está mal gestionado. Esto llevó al agitador ultra Alvise Pérez a pedir abiertamente que los españoles evadan impuestos. "Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis", llegó a afirmar el líder de Se Acabó la Fiesta.

De hecho, las críticas a las subvenciones públicas son una estrategia habitual en esas coordenadas políticas. Javier Negre, director del canal de YouTube 'EDA TV', ha asegurado que "el periodismo está corrompido por la pauta publicitaria y por la publicidad institucional".

Sin embargo, hay subvenciones que no critican, como las concedidas por el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), gobernado por el Partido Popular, a la plataforma del propio Negre. En total se concedieron unos 75.000 euros de dinero público, IVA incluido, troceado en contratos menores para evitar los controles de los tribunales. El portavoz del PSOE en la ciudad, Ángel Sanguino, muestra a laSexta Columna estos contratos. "Son 14.975 euros, ni un euro más ni un euro menos. Eso permite saltarse el siguiente escalón de la contratación, que es donde ya hay concurrencia y se tiene que hacer por un concurso", detalla.

Ante esta situación, este programa ha comparado las notas de prensa publicadas por el Ayuntamiento de Alcobendas con las noticias emitidas por el medio de Negre, y las coincidencias son evidentes. Ambos utilizan las mismas fotos y unas frases muy similares.

"Lo que hacen es correa de transmisión de los mensajes institucionales. Es decir, aquí no encuentras una sola noticia ni de la oposición, ni de los colectivos vecinales, ni de los vecinos de distintos distritos que están protestando por distintos problemas, ni una sola voz. Solo escuchas a la alcaldesa, lo buena que es la alcaldesa, lo bien que lo hace la alcaldesa. Por tanto, es dinero propagandístico", denuncia Sanguino.

El PSOE lleva tiempo pidiendo explicaciones por este dinero al Ayuntamiento de Alcobendas, pero el Consistorio se niega a dar explicaciones. Exactamente la misma respuesta que ha dado a laSexta Columna.

No obstante, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, sí que está al tanto de la situación, porque tan solo 24 horas después de nuestra entrevista con el representante del PSOE, ha cancelado su último contrato con el canal de Javier Negre, según dicen, por incidencias procedimentales.

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