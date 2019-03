'I+D: indignación más destierro', este viernes en laSexta Columna

El próximo trabajo de 'laSexta Columna' toma el pulso a la ciencia en España, porque sin ciencia no hay futuro. El programa se sitúa dentro del paraguas de 'Constantes y Vitales', la primera campaña de Responsabilidad Corporativa de cadena que nace con el objetivo de apoyar y fortalecer la investigación médica de calidad y la prevención en salud.



Consciente de la situación actual y de la importancia de I+D, laSexta pondrá en marcha iniciativas de sensibilización que contribuyan, entre otros asuntos, a poner en valor la figura del investigador, a evitar la fuga de talento y a difundir consejos que sirvan como herramientas eficaces de prevención en salud para la sociedad.



La campaña ha arrancado con un spot protagonizado por Wyoming, Jordi Évole, Ana Pastor, Antonio García Ferreras y Mendizábal, que comienza con un mensaje contundente: Un cuerpo no puede vivir sin cerebro y un país no puede vivir sin sus mejores cerebros.