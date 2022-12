El bombero Francisco Catalán pone en cuestión el trabajo de los asesores para el consorcio de extinción de incendios y salvamento de Alicante. Y es que, allí no los conocen. “Hay reuniones en el Consorcio provincial y yo sí los he visto”, se defiende César. Francisco habla de que sus horas sindicales las pasa en las oficinas del Consorcio y quien desconoce el tema es él.

El bombero no sabe que hacen estas personas en el Consorcio. “Su respuesta fue el silencio cuando les pregunté sobre cómo me iban a asesorar”. César entiende que la Diputación tiene muchas dependencias y que “los asesores no son de los bomberos son del diputado”.

Jordi Évole pregunta a César sobre los asesores del PP “No entro en el tema personal, entro en el concepto: cargos de confianza”. “Se va a seguir haciendo digital, porque si no, no son asistentes”, concluye.