José María: “La misma justicia con unos se porta de un modo y con otros se porta de otro”

TRATO DISPAR POR PARTE DE LA JUSTICIA A LOS CIUDADANOS

Ante la pregunta de si el Estado lucha de forma efectiva contra la corrupción, el 83% de los ciudadanos españoles ha contestado que no. Y ante la pregunta de si la ley se aplica igual para todos, ha sido el 85% de los españoles los que han dicho que no. El exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena cree que “generalmente se dice que hay dos justicias, una para los ricos y otra para los pobres. Pero no es verdad”, aclara. “Es más grave. Es que es la misma”, asevera.