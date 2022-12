Esto es lo que piensa Màxim Huerta de la televisión: su análisis en Liarla Pardo

pasó de dar las noticia a ser noticia tras dejar la televisión para convertirse en escritor. El periodista, y actual ministro de Cultura y Deporte , contó a Cristina Pardo en Liarla Pardo cómo fue esa decisión y, además, presentó su nuevo libro: 'Firmamento'.

"De Salvados me gusta el punto personal que tiene, no hay cristal, no finge"

El comunicador Máxim Huerta asegura que su momento favorito de Salvados fue el plantón de Esperanza Aguirre: "A Esperanza Aguirre se le cayó la cara justo en el momento en el que estaban hablando de la Gürtel, es imprevisible, hay una Meryl Streep en ella".

Así criticó Màxim Huerta el elogio desmesurado al físico: "Es una humillación"

Màxim Huerta se sometió a un juego muy personal con Cristina Pardo en Liarla Pardo: ¿ha sido alguna vez infiel?, ¿qué es lo más embarazoso que le han pillado haciendo? Además, el periodista hizo una crítica a los medios de comunicación que sólo elogian el físico de las personas.