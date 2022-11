El abogado del capitán Mangouras intentó pedir la nulidad del juicio celebrado por la catástrofe del Prestige asegurando que se habían recabado pruebas de forma ilegal. En concreto, acusó al entonces subinspector Serafín Díaz de haber cogido unos papeles del camarote de Mangouras sin avisar. "Cogí los papeles sin saber lo que eran, pero era información de reparación del barco", reconoce en Salvados.

Una acción que recalca que no fue violación del domicilio, aunque confiesa que hay cosas que todavía "no puede ni debe" contestar sobre lo ocurrido. Por su parte, el exjefe de Inspección Fernando Balbás, explica que lo que hizo Serafín Díaz no estuvo bien. "No es habitual ni normal, creo que sería un allanamiento".