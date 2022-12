El juez protagonizó una ‘polémica’ donde parece ser que el juez Ruz quería hacerse con el ‘caso Bárcenas’ porque lo considera parte de la trama Gürtel, pero Bermúdez pensaba que era una causa independiente para poder llevarla. Bermúdez acató la decisión del Superior y no tiene nada que decir. Estaba enfadado esos días porque los hechos no se estaban contando. Todo se estaba tergiversando por “una campaña de desprestigio sistemática por los motivos que fueran”. No sabía quién llevaba la bandera de esa causa “me importa un pito”

Bermúdez quería esta causa porque cree que son asuntos independientes. “No tiene que ver nada con Gürtel que era un pagador más”. Pretendía investigar si se habían hecho unos pagos a cambio de determinada obra pública. Asegura que a los papeles de Bárcenas se les está dando una importancia desmesurada. “Lo papeles trasladan una noticia criminal”.

A Jordi le llama la atención que dada la supuesta financiación irregular de un partido político no se haya registrado la sede. “Yo no lo sé, pero de todas maneras la financiación ilegal no es delito, es una infracción administrativa. Lo que sí es un delito es pagar a cambio de favorecimientos en la contratación de servicios públicos”. Y es que, “la financiación ilegal en España no es delito, debería serlo pero no lo es”.