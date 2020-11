Gonzo y Salvados vuelven el próximo domingo, 8 de noviembre, a laSexta con un reportaje que analiza cómo vivieron los profesionales sanitarios la primera ola de coronavirus que golpeó duramente a España. El programa recoge los testimonios de trabajadores y pacientes que sufrieron a nivel profesional y personal una de las mayores crisis sanitaria de los últimos tiempos.

"Nuestra vida cambió" y fue una "catástrofe". Además, viven "con miedo de que se repita" esta situación. Así hablan los hasta hace pocos aplaudidos héroes de esta pandemia entre tanto caos, que sin embargo no han visto mejorar sus condiciones para, al menos, hacer frente de una forma más eficaz a la covid-19: "Faltan sanitarios, faltan enfermeros".

Ahora, la situación es diferente a la de marzo. "Desde el momento en que acabó el confinamiento, la crispación se ha vuelto en contra nuestra". Aun así, insisten: "El héroe no puede quejarse, no puede llorar". Los profesionales sanitarios de España insisten en esta cuestión: "Se acabó ya el heroísmo, ahora viene el mal rollo".

Para el estreno de su nueva temporada, Salvados contará además con una invitada estrella en el programa: Esperanza Aguirre, a quien Gonzo entrevista con motivo de la construcción del nuevo hospital de pandemias de la Comunidad de Madrid: ¿sabemos lo que va a costar y quién lo está construyendo? Adelantamos que la entrevista no acaba 'bien': "Usted quiere que haga lo mismo que con Évole, que me vaya. ¿Pues sabe lo que pasa? Que me voy a ir.