Esperanza Aguirre: "Me deberíais dar un programa en laSexta que se llamara 'Aló, Espe'"

El próximo domingo, a las 21:30 horas, Jordi Évole entrevista a Esperanza Aguirre. La presidenta del PP madrileño se enfrentará a las preguntas del líder de 'Salvados' y hablará de Pablo Iglesias, al que se ha podido ver en algún que otro plató. Unas apariciones que parecen molestar a Esperanza Aguirre que demanda un programa para ella en laSexta. "Me deberíais dar uno que se llamara 'Aló, Espe'", comenta la popular. Évole le propone que este sea su programa: "He visto horas y horas de Telemadrid, yo creo que no puede fallar nada", le asegura.