LA ENTREVISTA A RAJOY VISTA TRAS LA SENTENCIA DE GÜRTEL

Jordi Évole ha querido recordar su entrevista a Mariano Rajoy en la que preguntó sobre Luis Bárcenas tras la sentencia del caso Gürtel que le condena a 33 de prisión. En ella el presidente aseguraba no haber sido consciente de haber mentido cuando hablaba sobre el exterorero y comentaba su famoso mensaje de "Luis, sé fuerte": "No se acierta siempre en la vida". Évole no ha dudado comentar el momento: "Nunca había visto tan incómodo a Rajoy. Ahora lo entiendo. Momento Bárcenas de M.Rajoy en Salvados. Oro de hemeroteca".