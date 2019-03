Celso: “Me han venido personas diciendo que eres un Dios para ellos”

EL DUEÑO DE ‘LA ZAPATERÍA’ HABLA CON CHICOTE

Alberto Chicote vuelve a 'La Zapatería’ para ver cómo funciona el restaurante tras sufrir un periodo de modificación. El chef prueba los platos y parece que le gustan aunque Celso, el propietario, no está muy convencido de ello. “Yo nunca te he mentido en nada ¿eh?”, comenta el cocinero que confiesa que lo pasó muy mal cuando fue con ‘Pesadilla en la cocina’. Celso comparte la misma opinión aunque sus clientes no.