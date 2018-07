Alberto Chicote: “Es masa guarra de pollo: OCNI, objeto comestible no identificado”

EL CHEF PRUEBA LOS NUGGETS Y LOS MINI PERRITOS DEL ’34 BAR’

El chef Alberto Chicote prueba los nuggets de pollo del ’34 Bar’ “ultra fat”. Y es que el frito de coraza malo se ha transformado en algo peor a lo que ya era debido a la grasa. “Esto no me lo como”, asegura. Tampoco está relleno de pollo, “es masa de esa guarra de pollo: OCNI, objeto comestible no identificado”. El chef prueba con el perrito en el que el pan está sin cocer y la salchicha es la más barata del mercado con salsas encima. “La comida es vergonzosa”, comenta.