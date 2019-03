Cinco claves para ganar el debate 7D

LOS PUNTOS QUE UN DEBATIENTE NO PUEDE OLVIDAR

Más Vale Tarde analiza con Euprepio Padula, experto en comunicación no verbal, las cinco claves más importantes que los candidatos no pueden olvidar de cara a un debate como el del 7D. No memorizar excesivamente, aprovechar los momentos críticos y el sentido del humor, algunas de esas claves.