ASEGURA QUE ES UNA MOCIÓN PERSONALISTA

Melisa Rodríguez, portavoz de Cs en el Congreso, asegura en MVT que no van a apoyar a Mariano Rajoy a pesar de que votarán 'no' a la moción: "Les he pedido que se vayan por responsabilidad y por ética". Asegura que la suma de los nacionalistas "no es ningún proyecto para España".