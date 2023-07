Patrycia Centeno, experta en comunicación no verbal, ha explicado en Más Vale Tarde los gestos que nunca debe hacer un candidato en un debate electoral como el que ofrecerá Atresmedia con Feijóo y Sánchez.

En primer lugar no recomienda "ensayar gestos igual que se ensayan posibles respuestas": "Porque quedará muy artificioso, la mayor parte del lenguaje corporal es inconsciente, si lo ensayamos previamente necesitamos un largo periodo para cambiar esos gestos".

También recomienda "pensar en el aversario como un posible votante": "Debemos mantener un cierto respeto, porque sino pueden aparecer gestos de rabia. Detrás de esas pantallas hay millones de espectadores que van a notar gestos feos contra el adversario como propios".

Además, explica que "es mejor no beber demasiado" porque "se detecta nerviosismo del candidato" y tampoco "sacar gráficos ni fotos": "Se hace muy viral, se va a ver mal y va a quedar no demasiado trabajado. Sacar una hoja o una piedra no sirve de nada".