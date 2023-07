El presidente de la Junta Electoral de Ponferrada (León), Rodrigo Marcos Vian, ha estado este miércoles en Más Vale Tarde para resolver las dudas de cara a las elecciones generales del 23J como el voto por correo o la constitución de las mesas electorales.

Por un lado, sobre las vacaciones y el voto por correo, Vian ha asegurado que no hace falta temer que no llegue el voto por correo si se ha solicitado a plazo. No obstante, ha señalado que esto es competencia de Correos, y que la empresa de mensajería pública ya se ha comprometido a cumplir. El también juez ha añadido que en caso de un colapso en Correos "entiende que todo aquel que pida el voto por correo está imposibilitado de votar de forma presencial".

Además, Vian ha confirmado que ha habido una "avalancha" de alegaciones para ausentarse de las mesas electorales: "Era una cosa que esperábamos". Uno de los grupos mayoritarios de solicitantes han sido los que tienen las "vacaciones contratadas" desde hace unos meses con gastos pagados y que son imposibles de cancelar.

Sobre la solidez de las excusas, el presidente de la Junta Electoral ha asegurado que "casi todas están fundamentadas y que la gente se lo está trabajando mucho". Presentan mucha documentación y acreditan, incluso, en "exceso", su ausencia en las mesas. Aunque reconoce que hay algo de picaresca, gente que "te la intenta colar", pero son pocos porque la mayoría es "honesta".

En cuanto a las mesas electorales, ha señalado que su conformación está asegurada. Antes de constituirse "pasan distintos filtros", hay varios sorteos, y se puede hacer el día antes "un sorteo extraordinario". Además, siempre y con el conocimiento de la Junta Electoral Central, si no hay gente para conformar la mesa electoral, se escoge el mismo día de las elecciones al primer elector que acude a las urnas.