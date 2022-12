Ostenta el cargo de presidente de la Federación Española de Automovilismo y le han retirado el carnet de conducir por duplicar la tasa de alcoholemia. El propio Carlos Gracia aseguraba a la cadena Cope que "todos en la vida cometemos errores". Un error que en su caso puede sonar a incogruencia, además de ser un mal ejemplo. En este mismo medio, añade que no suele conducir pero que el día de los hechos era un acontecimiento especial, "celebraraba el cumpleaños de mi hermana, salí, me tomé una copa de más y en una rotonda me paro la policía municipal". Según parece su tasa de alcohol era de 0.60 cuando la máxima permitida es de 0.25. El problema es que no es la primera vez que le pillan en estado ebrio al volante.

A pesar de la gravedad de los hechos, Gracia no se avergüenza. En una entrevista en el diario AS, asegura que "soy una persona normal, le puede pasar a cualquiera". Pero el caso es que no le ha pasado a cualquiera, le ocurre a la máxima autoridad en automovilismo en España.

Gracia se exculpa al asegurar que "no provoqué ningún accidente, pero la tasa de alcohol dio superior a la permitida y me retiraron el canet". Esta retirada del permiso de conducir será por un periodo de seis meses, hasta junio de 2013 no podrá ponerse al volante.

Por todo ello, son muchas la voces que piden su dimisión, especialmente su rival en las pasadas elecciones a la presidencia de la Federación, Manuel Aviñó, que aseguraba en una entrevista en el diario deportivo que "Gracia es un caradura y no puede seguir en el cargo, los hechos son suficientemente graves. Somos el hazmerreír de Europa". Aviñóva a enviar un burofax al Cosejo Superior de Deportes pidiendo al dimisión de Gracia.

Por su parte, el controvertido presidente está tranquilo. Asegura que la retirada de carnet nada tiene que ver con su cargo y se premite el lujo de compararse con Bárcenas "No tiene nada que ver, yo no tengo cuentas en Suiza ni nada por el estilo. He cometido una infracción de tráfico y no voy a aceptar más juicios paralelos".

Pero lo cierto es que la Federación Española de Automovilismo organiza numerosos eventos y cursos para concienciar de la seguridad vial.