“La Policía ha llegado esta mañana cuando estaba toda la familia dormida. He oído mucho ruido y he salido corriendo a la puerta. Allí, me he enfrentado a agentes con cascos y con la cara tapada. Entonces me tiraron al suelo y me ataron. Después me llevaron a la habitación del chico, donde también estaba la mujer gritando, con un embarazo de ocho meses.

“Me dijeron que tenía que alejarme de la casa y toda los agentes del servicio secreto se quedaron con el chico, su ordenador, su móvil y todo”, cuenta Kaddour Mediouni.

“Yo conozco bien a mi hijo y sé que no tiene nada de nada. Soy el responsable de la casa y sé que no tiene nada. El chico está estudiando de las 6 a las 10 horas y luego se queda durmiendo hasta el mediodía. No entiendo cómo el chico podría pertenecer a una organización terrorista”.

“Mi hijo está estudiando informática y cuando se queda en la habitación hace cosas con la revolución de Siria, eso es normal. No creo que mi hijo tenga algo porque él me cuenta todo lo que hace”, explica el padre del presunto yihadista. “Mi hijo no puede matar ni una hormiga, de eso estoy convencido”.