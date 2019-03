¿Volverá la gente al butano tras la bajada del precio de la bombona?

HAY TIMOS QUE ESTAFAN EN EL CAMBIO DE INSTALACIÓN

El butano cae casi un 10% y el coste de la bombona no va a llegar a los 16 euros, una rebaja que llega en un momento de caída en la cotización del crudo. Desde Facua, su portavoz, Rubén Sánchez explica que "lo que va a bajar el precio del butano no compensa, en absoluto, las desproporcionadas subidas sufridas a lo largo de este periodo de Gobierno con Mariano Rajoy". Según sus cálculos, en el comienzo de la legislatura, la bombona costaba 15,9 euros, un precio que no ha dejado de subir hasta colocarla en 17,5 euros. Sánchez apunta que "a partir de ahora, el butano va a costar más que antes de que llegara Rajoy al poder".