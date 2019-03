La reforma laboral del PP, más importante que la penicilina

Ni la rueda, ni la bombilla, ni la imprenta. Ni siquiera la penicilina. Atención porque, según la alcaldesa de Madrid Ana Botella, lo que más ha contribuido al progreso de la humanidad es "la ideología del PP", que "es la que ha traído el mayor progreso a la humanidad". Así lo ha asegurado Botella mientras señalaba a sus compañeros como si fueran grandes inventores.

Pero tal afirmación no le ha bastado a la esposa del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y ha seguido despachándose: "La reforma laboral hace posible que se disminuya el coste laboral con unas medidas de flexibilización que han traído, vuelvo a repetir, el mayor progreso a la historia de la humanidad".

Tras la clase de historia, ha comenzado con las matemáticas. Según la alcaldesa, no ha habido despidos por la famosa huelga de basuras que durante más de una semana mantuvo las calles de Madrid como si fuera un vertedero. Ante otra afirmación de este calibre, la oposición ha respondido indignada. "¿Cómo que ningún despido? Si ha habido 350, pero me parece que usted no se entera porque está en el sueño olímpico", ha replicado Lissaveztky, que ha querido pedirle un favor a Ana Botella: "Háganos un regalo de Navidad y váyase".

La verdad es que los problemas se le acumulan a Ana Botella, cuya gestión está multiplicando la deuda del Ayuntamiento de Madrid, que ha pasado de 6.374 millones en 2011 a 7.429 en 2012. Y todo en los días previos a una nueva huelga, esta vez de alumbrado, que promete volver a paralizar la capital.