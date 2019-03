Raquel López: "Alberto Garzón debe esforzase más para que parezca que no quiere que desaparezca IU"

ALBERTO GARZÓN NO QUIERE QUE IU DESAPAREZCA

'Más Vale Tarde' ha hablado con Raquel López, excandidata de IU en Madrid, para comentar la crisis por la que está pasando el partido. Es una de las mujeres que ha dejado la dirección del partido en Madrid. Según ha dicho, se encuentra muy dolida "en lo político y en lo personal" porque "se ha recompensado el transfugismo". López ha insistido en que "Izquierda Unida no está superada" y en que sin este partido "no habrá izquierda en España". Asimismo, ha lamentado la actitud de Alberto Garzón: "Debe esforzase más para que parezca que no quiere que desaparezca IU".