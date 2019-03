La ONU alerta de la llegada de nuevas drogas de síntesis

Alerta mundial de la ONU: el tráfico de drogas de síntesis es una amenaza creciente en el planeta. “Hay un boom muy especial, sobre todo entre gente muy joven”, explica un policía especializado en drogas. Félix López, inspector jefe de la Brigada Central de Estupefacientes: “En la actualidad está de moda porque hay mucho tráfico. La gran dificultad que tenemos es el acceso fácil que tiene a las juventudes.”

Estas nuevas drogas llegan a los jóvenes a través de internet. “Es tan sencillo como coger un ordenador, escribir la sustancia que quieres y te la llevan a tu casa el día que quieras”, asegura un policía de la brigada. Somos testigos de cómo actúan los narcos. Mediante una carta normal, dentro dos cartulinas anti escáner, y en el interior varios gramos de droga. Son muy difíciles de controlar porque no suelen dejar rastro en internet. “El tráfico normal es de centro Europa a España”, afirma Félix López.

Otra alarma es la salida al mercado de nuevas drogas fabricadas con sustancias que no están penadas internacionalmente. Ese es el problema, porque como no están penalizadas no se pueden controlar. En el año 2013 se han tipificado 348 tipos de drogas nuevas “con efectos similares o mayores”. Y en cuanto a operaciones: 15.000 alijos y una tonelada de drogas de síntesis incautadas el año pasado.

Son altamente peligrosas, y queremos conocer los detalles. Fernando Caudevilla, médico especialista en drogas: “Hay una gran cantidad de nuevas drogas que aparecen en el mercado. Podemos encontrar en 300 y 400 drogas distintas que constantemente están saliendo que no han sido probadas. Esto es altamente peligroso.” Una nueva forma de traficar en auge y difícil de perseguir.