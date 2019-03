Los médicos califican de abusivos los precios de los fármacos contra la Hepatitis C

Los Colegios de Médicos se han unido a la lucha de los pacientes de Hepatitis C. Denuncian que los precios de los fármacos son abusivos. Juan José Rodríguez, presidente de la OMC ha dicho que "no se puede comprometer el derecho a la vida de los pacientes en razón a medicamentos con precios abusivos, codiciosos e injustos".



Además, los pacientes con Hepatitis C han alzado su voz en la última Marea Blanca contra los recortes en Sanidad. Tomás Gómez, secretario general del PSM afirma que tienen "acciones judiciales preparadas" y que irán "a los juzgados si no hay movimientos los próximos días".



A los enfermos y al Gobierno se les agota el tiempo. El Ejeuctivo ha creado una comisión de expertos, pero habrá que esperar a Semana Santa. Una paciente explica que les están "machacando" mientras esperan "una medicación que no llega". Mientras, se cumple un mes de lucha, un mes esperando un medicamento para una enfermedad que mata a 12 personas al día en España.



Los pacientes se van a querellar contra Mato y van a estar en Bruselas para pedir la expropiación de la patente. Además, anuncian que preparan una gran movilización a nivel estatal, pretenden llegar hasta el final, su vida está en juego.