Luz Sánchez-Mellado: "Lo de Soraya no sale natural, eso son varios días de ensayo"

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LA ACTUALIDAD

La nueva comunicación de los políticos se somete al particular análisis del 'Plasma de Luz'. Luz Sánchez-Mellado piensa que el baile de Soraya Sáenz de Santamaría no fue algo improvisado como comentan desde el Partido Popular, y se imagina a la vicepresidenta "ensayando entre consejo de Ministros y reuniones de partidos". Sobre el caso Nóos, ve similitudes con el día de Halloween, y no sólo por la fecha, sino porque habrá "muertos vivientes y fantasmas".