Isabel Pantoja pagaría su fianza a golpe de bata de cola

Isabel Pantoja podría hacer frente a la fianza impuesta de 1.147.000 euros sólo con su arte. La tonadillera volverá a subirse a los escenarios a hacer lo que mejor sabe, cantar. Prepara gira de conciertos después de su juicio por blanqueo de dinero. Ya tiene cerradas dos fechas.

El 5 de mayo estará en Benidorm a 50 euros la entrada y el 21 de junio, actuará en Sevilla, previo pago de 100 euros para el que quiera verla. Tiene casi todo vendido. Ella ya le dijo el juez cuando declaró, lo que cobraba por cantar.

Además, la que era la viuda de España, podría tener pactada alguna exclusiva para aparecer en las portadas de las revistas del corazón narrando su periplo judicial. Y eso se paga mejor que los conciertos como ella misma reconoció ante el juez.

De momento, no vende ninguna de sus propiedades. Eso al menos han dicho sus abogados. Lo primero porque hasta que la sentencia no sea firme, y tienen pensado recurrir al Tribunal Supremo, no tiene que abonar el dinero de la multa. Aunque, en el caso de que la Fiscalía también recurra, podrían ampliar su condena y podría ir a prisión.

Pantoja tiene un extenso patrimonio. Cuenta con un chalet en la exclusiva urbanización de 'La Moraleja', en Madrid. Tiene la mitad de la finca 'Cantora', herencia de su marido Paquirri; un piso en Sevilla; otro en Málaga; el apartamento en Guadalpín, que adquirió siendo novia de Julián Muñoz por más de 350.000 euros; y el chalet de Marbella, 'Mi Gitana', que compró en 2004 por 3 millones y medio y del que paga una hipoteca de 20.000 euros mensuales.

A ella el juez no le ha incautado nada. Pero a su exnovio, Julián Muñoz, y la exmujer de éste, Mayte Zaldívar, les han embargado de forma preventiva un piso en Marbella, una casa en Ávila, varios coches de lujo y una embarcación. Por supuesto, con esos bienes que el juez dice que fueron comprados con dinero negro, no pueden hacer frente a sus indemnizaciones. Parece que Isabel Pantoja va a tener menos problemas para pagar una fianza millonaria que para salir de los juzgados.