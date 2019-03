Un informe del PP critica "las malas prácticas de los alcaldes radicales aupados por el PSOE"

Desde mayo, varias ciudades están gobernadas por el odio, el sectarismo o el déficit democrático según dice un informe del PP, que habla literalmente de "alcaldes radicales aupados por el PSOE".

Encabezando la lista de ese informa está Manuela Carmena, de quien dice que no puede paralizar los desahucios y que prometerlo fue un error. Además, les acusan de no haber cumplido ninguna de sus medidas urgentes, lo que además llaman "desprestigio institucional".

En el capitulo de odio y sectarismo repasan los tuits del concejal Guillermo Zapata, mientras que a quitar el busto del rey Juan Carlos lo llaman "ataques a los símbolos nacionales". sin embargo, no es lo único que reprochan a Ada Colau, porque creen que suspender las licencias para nuevos hoteles es un síntoma de mala gestión

A Joan Ribó, nuevo alcalde de Valencia, le acusan de convertir el día de la Comunidad Valencia en su particular diada. No todo acaba ahí, porque siguen en Zaragoza, Badalona, A Coruña o Pamplona, porque colgar una ikurriña en san Fermín, también se considera un ataque. Además, al alcalde de Santiago le recriminan que no estuviese presente en la catedral en el día del apostol.